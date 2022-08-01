СБУ задержала жителя Бахмута, корректировавшего ракетные удары по украинским позициям на востоке

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который передавал врагу информацию о дислокации и перемещениям украинских позиций.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что предатель предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывался о результатах прилетов.

По данным следствия, житель Бахмута был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения россии. «Предложение» по негласному сотрудничеству получил на собственный телефон через мессенджер.

Установлено, что российский куратор избрал ему оперативный псевдоним «Седой» и поставил задачу – собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи. В своих сообщениях отмечал геолокацию объектов и подтверждал их фото и видеофиксацией.

В ходе обыска у него обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы рф. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения россии.