В Буче задержали пару мародеров, которые во время боевых действий обчистили ломбарды на 800 тысяч гривен

В Буче на Киевщине пара мародеров украла почти 800 тысяч гривен из ломбардов во время активных боевых действий.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Злоумышленниками оказались 30-летняя блондинка и ее 45-летний подельник. Они воспользовались тем, что во время вражеских обстрелов витрины заведений были разбиты, проникли внутрь, забрали ценную технику, наличные деньги и драгоценности.

У мародеров провели обыски. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве сразу после ракетного удара мародеры украли товары из строительного магазина.