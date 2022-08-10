Киберполиция идентифицировала более 13 тысяч военных рф, причастных к военным преступлениям в Украине

С начала полномасштабного вторжения киберполиция идентифицировала более 13 тысяч российских военнослужащих, совершавших военные преступления.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

— Работники киберполиции идентифицировали более 13 тысяч военнослужащих россии, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины. Также установлено 850 человек, пропагандистов русского мира. Также установлены 50 коллаборантов, из них – 44-м – уже сообщены подозрения по уголовным производствам, – подчеркнул он.

Напомним, что следователи зафиксировали около 23 тысяч преступлений кафиров и их пособий.