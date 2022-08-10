На Днепропетровщине майор полиции отказался от ежемесячной взятки в ₴60 тысяч, которую ему предлагали наркодельцы

На Днепропетровщине за попытку подкупа чиновника полиции и сбыт наркотиков задержаны наркодилеры.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

К оперативникам внутренней безопасности обратился начальник одного из отделений полиции Днепропетровской области и сообщил, что ему предложили взятку. Деньги предложил 41-летний местный житель, который вместе с сообщниками зарабатывал на сбыте наркотиков в Криворожском и Каменском районах. Также, по оперативной информации, мужчина оказал влияние на криминальную ситуацию в регионе.

«Заговорщики наладили схему продаж метамфетамина оптовыми и розничными партиями. Стоимость 1 грамма психотропа стоила 1300 гривен. Чтобы стражи порядка не препятствовали «развитию» незаконного бизнеса, организатор решил договориться с майором полиции и пообещал предоставлять ежемесячные «откаты» – 60 тысяч гривен», - рассказали в полиции.

Организатор наркобизнеса был задержан во время передачи полицейскому части от обещанного «вознаграждения» – 50 тысяч гривен.

В тот же день на очередной сделке с наркотиками задержали еще его подельника – 19-летнего парня. У злоумышленников было проведено 16 санкционированных обысков.