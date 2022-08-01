В Киеве полиция задержала вооруженных мужчин, устроивших «разборки» из-за недвижимости

В Киеве 9 августа у одной из АЗС на кольцевой дороге спецназ полиции задержал трех вооруженных мужчин, между которыми возник конфликт из-за недвижимости.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Между арендодателем и субарендатором возник конфликт относительно повышения арендной платы за недвижимость.

Один из оппонентов решил силовым методом убедить вторую сторону. Для этого отправил вооруженных мужчин по месту нахождения объекта недвижимости.

Чтобы не допустить развития конфликта и негативных последствий, на место была направлена полиция. Задержаны три человека и изъято огнестрельное оружие – автоматы и пистолеты.