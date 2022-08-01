В парижском аэропорту полиция застрелила агрессивного мужчину с ножом

В аэропорту Парижа Шарль-де-Голль сотрудники полиции застрелили мужчину с ножом, который якобы агрессивно вел себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

«Проявив хладнокровие, сотрудники полиции нейтрализовали сегодня утром в аэропорту Шарль-де-Голль угрожающего человека с оружием», – написала местная полиция.

Отмечается, что мужчина некоторое время беспокоил телохранителей, после чего последние вызвали на помощь пограничную полицию. Погибший стал вести себя более агрессивно, угрожая им ножом.

По словам фотографа издания AFP, перед выстрелом правоохранители совершили несколько предупреждений мужчине, однако он продолжил направляться с ножом в их сторону.