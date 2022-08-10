Одесситка помогала мужчинам незаконно выехать за границу, оформляя им фиктивное опекунство на своего приемного сына

Жительница Одессы организовала незаконную схему для вывоза военнообязанных мужчин за границу, оформляя документы на опекунство своего приемного сына.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По данным следствия, 29-летняя жительница Одессы вывозила мужчин в сопровождении приемного 15-летнего сына. Для этого она изготавливала фиктивные документы об опекунстве. За свои «услуги» мошенница требовала 1500 долларов.

Одесситка помогла сбежать за границу трем мужчинам. Во время последней попытки ее задержали пограничники.

По данному факту открыли уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Мошеннице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве задержали экс-помощника нардепа от ОПЗЖ, который за $15 тысяч делал справки о непригодности к службе и помогал уехать за границу.