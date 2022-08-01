В Днепропетровской области задержан подсудимый, обстрелявший из гранатомета отделение полиции

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который из ручного противотанкового гранатомета обстрелял административное здание полиции в городе Покров.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Как выяснили полицейские, 7 мая в 4 утра злоумышленник вооружился гранатометом и выстрелил по зданию полиции. Снаряд попал в стенку между вторым и третьим этажом. В результате выстрела двое полицейских получили телесные повреждения. Полицейские установили, что целью преступления могло быть убийство сотрудников полиции Покрова.

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что в отношении него два уголовных производства уже находятся на рассмотрении в суде. Сейчас он был заключен под стражу без права внесения залога. Фигуранту грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.