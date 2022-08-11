Водителя, который на Николаевщине насмерть сбил пожилую женщину на переходе, отправили в СИЗО с залогом

44-летнему жителю Первомайска, который сбил на переходе пожилую женщину, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщили в Центральном райсуде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, днем 6 августа подозреваемый двигался за рулем автомобиля Renault по улице Одесской в ​​Первомайске.

Приближаясь к одному из нерегулируемых пешеходных переходов, водитель не сбавил заранее скорость, проявил невнимательность и совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала дорогу по переходу.

В результате полученных травм последняя скончалась в тот же день в медицинском учреждении.

Прокурор просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 70 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Подозреваемый частично признал свою вину, также сообщил, что во время ДТП его нога соскользнула с педали, в результате чего автомобиль не затормозил, а продолжил движение. Мужчина просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Защитник поддержал позицию своего клиента, отметив, что приведенный прокурором риск скрытия необоснован.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственный судья Дмитрий Тишко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 173 тысяч 670 гривен.

Напомним, как в Первомайском районе Николаевской области 79-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 80-летнюю женщину.