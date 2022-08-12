В Кривом Роге задержали разбойников, которые под предлогом «проверки счетчика» ворвались в квартиру и похитили $200 тысяч

В Кривом Роге полиция задержала троих подозреваемых в разбойном нападении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

В июле 2022 года трое подозреваемых под предлогом проверки газового счетчика вошли в квартиру мужчины и связали его. Угрожая ножом, они периодически надевали полиэтиленовый пакет на голову потерпевшего, применяли физическую силу и требовали у него ценностей. Обыскав квартиру, разбойники похитили 200 тысяч долларов США.

Во время санкционированных обысков у задержанных изъяли оружие, пакеты с наркотиками и деньги.