В Киеве задержали экс-декана, который за $3 тысячи «помогал» студентам-медикам сдать экзамен

В Киеве прекратили мошенническую схему получения сертификатов экзамена КРОК для студентов-медиков. Среди подозреваемых экс-декан вуза и три сообщника.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые под руководством бывшего декана одного из медицинских вузов организовали мошенническую схему, связанную с сдачей лицензированных экзаменов. Экс-декан за денежное вознаграждение от 3000 долларов США способствовал студентам-медикам в успешной сдаче одного из экзаменов КРОК и получении соответствующего сертификата.

«По просьбе студентов о сдаче экзамена, он предлагал знакомым преподавателям и студентам, успешно обучающимся или обучающимся в вузах медицинского направления, за деньги сдать экзамен КРОК вместо заказчика», - отмечается в сообщении.

Подозреваемые получали от клиента паспорт и подделывали его путем замены фотографии. В дальнейшем подставный «студент-отличник» сдавал соответствующий экзамен, являющийся основанием для получения сертификата на имя заказчика.