Харьковский судья за взяточничество получил семь лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд объявил приговор судье одного из местных судов Харькова. Он признан виновным во взяточничестве и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре .

Суд признал вину судьи в совершении двух преступлений. Так, в 2015 году указанный судья требовал и получил 3 тысячи долларов США за принятие решения по гражданскому делу. А также он требовал и получил 500 долларов США взятки за вынесение решения уже по другому делу.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.