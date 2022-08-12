В Черкасской области суд арестовал собственность компаний, сотрудничавших с российской военной промышленностью

В Черкасской области суд арестовал предприятия - собственность гражданина россии на сумму более 17 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Россиянин является единоличным владельцем одного предприятия с уставным фондом 16,5 миллиона гривен и имеет доли еще в двух украинских предприятиях, владея их фондами на сумму почти 890 тысяч гривен.

Указанные украинские предприятия в течение 2016-2021 годов активно сотрудничали с фирмами на территории России и осуществляли денежные переводы предприятиям, расположенным в России. Российскими компаниями также владеет указанный фигурант. Эти российские предприятия выполняют заказы для оборонпрома России по выработке оружия, его частей и боеприпасов.

По постановлению суда наложен арест на корпоративные права, принадлежащие гражданину России во всех трех украинских предприятиях, в настоящее время решается вопрос о передаче арестованного в АРМА.