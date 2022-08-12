Правоохранитель требовал взятку у находящегося под следствием директора оборонного предприятия – его задержало ГБР

В Хмельницкой области сотрудники ГБР задержали правоохранителя, вымогавшего деньги у директора одного из предприятий Минобороны региона.
Об этом сообщает ГБР.
В свое время этому руководителю предприятия было сообщено о подозрении в получении взятки.
За 5 тысяч долларов США задержанный правоохранитель обещал не приобщать к материалам уголовного производства дополнительную информацию, обнаруженную им в ходе проведения негласных следственных розыскных действий.
Злоумышленник был задержан «на горячем» после получения очередной части средств.
Предварительная квалификация правонарушения: вымогательство по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.