Правоохранитель требовал взятку у находящегося под следствием директора оборонного предприятия – его задержало ГБР

В Хмельницкой области сотрудники ГБР задержали правоохранителя, вымогавшего деньги у директора одного из предприятий Минобороны региона.

Об этом сообщает ГБР.

В свое время этому руководителю предприятия было сообщено о подозрении в получении взятки.

За 5 тысяч долларов США задержанный правоохранитель обещал не приобщать к материалам уголовного производства дополнительную информацию, обнаруженную им в ходе проведения негласных следственных розыскных действий.

Злоумышленник был задержан «на горячем» после получения очередной части средств.

Предварительная квалификация правонарушения: вымогательство по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.