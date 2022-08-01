В четырех областях СБУ закрыла незаконные каналы выезда мужчин за границу

СБУ блокировала еще четыре масштабные схемы незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу в период военного положения. Некоторые маршруты пролегали по направлению страны-агрессора и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Так, в Киеве киберспециалисты украинской спецслужбы нейтрализовали деятельность преступной группировки, организовавшей так называемый «зеленый коридор» для мужчин призывного возраста.

Установлено, что участниками группы являлись действующие работники одного из столичных комиссариатов, адвокаты и врачи.

За 12 тысяч американских долларов они изготовляли полный пакет фиктивных документов, позволяющих уклоняющимся беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Благодаря оперативному реагированию СБУ схема блокирована, а ключевой организатор задержан во время передачи денег и поддельных документов.

В Харьковской области разоблачены злоумышленники, которые «помогали» военнообязанным уехать из Украины. Дельцы предлагали желающим маршруты в ЕС, но через территорию россии.

«Бизнесмены» действовали по следующему плану: один – подыскивал клиентов, другой – перевозил их в один из приграничных поселков на Харьковщине, откуда они должны были незаконно попасть на территорию россии.

Стоимость таких услуг составляла 500 долларов с каждого «беглеца».

Однако эта схема так и не заработала – сотрудники СБУ нейтрализовали ее уже на подготовительном этапе.

В Запорожье ликвидирован еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников через границу. На этот раз в временно оккупированный Крым.

Организатором оказался житель Мелитополя. На собственном автомобиле он вывозил уклонистов в временно оккупированный город. Затем передавал пассажиров своим сообщникам, которые осуществляли дальнейшую перевозку в аннексированный Крым. Оттуда «туристы» направлялись либо в россию, либо в Грузию.

Прайс колебался от 5 тысяч до 10 тысяч гривен в зависимости от возраста и количества человек.

Сотрудники СБУ сорвали очередную поездку и задержали перевозчика вместе с двумя пассажирами.

В Черниговской области Служба безопасности задержала еще двух злоумышленников, причастных к организации незаконного перемещения мужчин в республику беларусь.

Стоимость такого билета на побег составляла 100 тысяч гривен с одного человека.

За эту сумму дельцы совершали транзит призывников на территорию другой страны в обход пунктов пропуска.

Правоохранители разоблачили злоумышленников в районе одного из приграничных населенных пунктов. В ходе обысков по месту нахождения злоумышленников обнаружены: автомат АКМ и магазин с патронами к нему; пистолет Макарова с патронами; средства на сумму 100 тысяч гривен.

В рамках уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц, в том числе организаторов и участников преступных схем.

Разоблачение правонарушений проводили подразделения СБУ в Киеве и Киевской области, а также Харьковской, Запорожской и Черниговской областях совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве прокуратуры.