СБУ задержала агента российских спецслужб, корректировавшего ракетный удар по Харьковской ОГА и других гражданских объектах

Служба безопасности задержала предателя, передававшего оккупантам геолокации городской инфраструктуры. Именно по его «наводке» агрессоры осуществили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и еще 7 гражданских объектах.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, предателем является бывший правоохранитель, завербованный кадровым сотрудником ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году.

После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа злоумышленник был переведен в режим ожидания.

После вторжения России на связь с агентом вышел российский «куратор». с февраля по апрель 2022 года из-за запрещенной в Украине российской соцсети передавал агентам разведки спецслужб РФ координаты административных зданий и других объектов в Харькове, а также данные о местах дислокации ВСУ. В дальнейшем по этим координатам оккупанты обстреливали город.

В случае успешного выполнения указаний оккупанты обещали «вывести» своего сторонника на территорию россии и оформить гражданство.

В ходе санкционированного обыска в помещении подозреваемого обнаружена компьютерная техника и средства связи с доказательствами тайной переписки с представителем спецслужб РФ.

В Офисе генпрокурора добавили, что злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене (части 1, части 2 статьи 111 УК Украины).

Напомним, что ранее СБУ задержала «военного эксперта», работавшего на российские спецслужбы и собиравшего информацию о поставках западного вооружения в Украину