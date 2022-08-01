Генеральная прокуратура Литвы начала расследование против Шария, его подозревают в отмывании денег

Генеральная прокуратура Литвы на прошлой неделе начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария, и возможного отмывания денег.

Об этом сообщает информационный портал 15min.

- Сообщаем, что 2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация полученного преступным путем имущества). Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры, - сообщила представительница Генпрокуратуры Рита Стундене.

Расследование начато после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина, что с 2012 года, будучи резидентом Литвы, Шарий мог осуществлять незарегистрированную деятельность, получать не декларированные доходы из неясных российских источников, не платить налоги.

В настоящее время Шарий проживает в Испании. Сбежавший из Украины Шарий был задержан в Испании в мае по просьбе Украины, затем отпущен под подписку о невыезде. Он ожидает решения суда о выдаче Украине.

Ранее Шарий лишился политического убежища в Литве, когда Департамент миграции после различных обращений начал проверять информацию о нем, а Департамент госбезопасности представил заключение, что пребывание Шария создает угрозу безопасности Литвы. Департамент миграции в июне запретил Шарию въезд в Литву.