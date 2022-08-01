В Британии задержали угонщика автомобиля, спрятавшегося внутри большого плюшевого медведя

В Великобритании полиция задержали мужчину, скрывавшегося внутри гигантского плюшевого мишку.
Об этом сообщает «НВ».
Неудачный преступный план мужчины раскрылся в мае. Задержанного разыскивали за угон автомобиля и неуплату на заправочной станции. 18-летний Джошуа Додсон запихнулся внутрь гигантского 5-футового плюшевого мишки в доме своей девушки, когда пытался скрыться от полиции.
«Когда мы пошли его арестовать, наши офицеры заметили большого медведя, который находился по адресу и «дышал», а затем нашли Додсона, спрятанного внутри!» – сообщила полиция Великого Манчестера.