НАБУ установило новых фигурантов схемы, укравших ₴12 миллионов на тендере для Южноукраинской АЭС

Детективы НАБУ и прокуроры САП установили двух новых участников схемы хищения 12,3 миллионов гривен на Южноукраинской АЭС при закупке систем кондиционирования. Это финансовый директор и руководитель двух компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

12 августа им сообщили о подозрении в совершении преступлений. Обновлены также подозрения ранее установленным участникам схемы, а именно ее организатору (фактическому руководителю двух компаний) и начальнику управления Южноукраинской АЭС.

По данным следствия, начальник управления производственно-технической комплектации в течение 2011-2012 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке систем промышленного кондиционирования, проводимых атомной электростанцией. Оборудование поставили по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере более 12,3 миллиона гривен. Детективы сообщили чиновнику о подозрении еще в июле 2021 года.

В ходе следствия детективы установили причастность к совершению преступления еще двух человек, а именно финансового директора одного из предприятий, обеспечившего финансирование преступной схемы, и руководителя двух юридических лиц, способствовавшего завышению стоимости поставленного на АЭС оборудования.

Это уже второй обнаруженный факт коррупции на Южноукраинской АЭС. Первый касался нанесения служащими госпредприятия убытков почти в 28 миллионов гривен при закупке электрощитового оборудования. Дело по обвинению 17 человек рассматривается в ВАКС. Таким образом, общая сумма ущерба предприятию по двум эпизодам составляет более 40 миллионов гривен.