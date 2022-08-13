На Николаевщине из-за поджога снова горел лес

12 августа из-за поджога возник пожар хвойного настила и лесных насаждений на территории Балабановского лесного хозяйства.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар на площади один гектар ликвидировали пожарные Галицыновского отряда местной пожарной охраны.

Также спасатели 8 и 22 ГПСЧ ликвидировали два пожара сухой травы и кустарников на открытой территории Николаевского района. Пожары возникли в селе Попельное Березнеговатской территориальной громады и селе Дмитровка Куцурубской ТГ. Общая площадь пожаров составила четыре гектара.

Напомним, в ГСЧС предупредили жителей Николая о пожарной опасности.