У сбежавшего в рф экс-нардепа арестовали имущество на ₴600 миллионов

Арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие народному депутату Украины IV-VIII созывов, который скрывается в рф и находится в розыске. Стоимость активов составляет более 600 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, народный избранник, несмотря на находящийся в статусе народного депутата, осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств. В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

По этому факту бывшему народному депутату доложено о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Прокуратура не называет имени экснародного избранника, но источники УП отмечают, что речь идет о Дмитрии Святаше.

В облсовете Харькова говорили, что Святаш был «почти официально объявлен» россией как будущий гауляйтер города. В отношении Святаша также проводят расследование по статье 111 УКУ – государственная измена.

Напомним, ранее столичная прокуратура объявила Святашу о подозрении в завладении 1,1 миллиардами гривен средств «Укрсиббанка». Нардеп по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС мошенническим путем завладел деньгами, полученными от «Укрсиббанка» в качестве кредитов. В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск, но по другой статье о декларировании недостоверной информации. В 2020 году стало известно, что Святаш получил убежище в российской федерации.