В Запорожской области выявили чиновников и силовиков, которые зарабатывали ₴2 миллиона в день на пересечении гражданами линии столкновения

В Запорожской области была обнаружена группа чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые создали схему незаконного обогащения при пересечении гражданами линии столкновения. Ежедневная незаконная прибыль фигурантов составляла 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В мае текущего года решением Совета обороны Запорожской области был утвержден порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. В соответствии с ним украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки.

Порядок был принят, чтобы украинцы могли безопасно и быстро передвигаться через линию столкновения, но отдельные «дельцы» Запорожского ОВЦА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за «быстрое» и положительное рассмотрение таких заявок.

Для этого они создавали искусственные препятствия либо затягивали время, либо сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще - лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные.

Чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одного автомобиля неправомерная выгода могла составлять до 800 долларов США. Деньги получали специально привлеченные посредники.

13 августа работники ГБР провели более 20 обысков в Запорожском ОВЦА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. В результате изъяты: черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи.

Среди прочего, следователи ГБР задержали одного из посредников «на горячем» в момент передачи средств в сумме 1 400 долларов США за «положительное» рассмотрение заявления лица. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов всего два дня за «символическую» плату.

Готовится сообщение злоумышленникам о подозрении.