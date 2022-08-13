Бывшего главу сельсовета на Николаевщине отдали под суд за растрату ₴125 тысяч при ремонте скважины

Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя поселка одного из поселковых советов Первомайского района по фактам растраты денег при ремонте скважины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, в 2019 и в 2020 году между поселковым советом и частным предприятием заключено три договора подряда по капитальному ремонту зоны санитарной защиты артезианской скважины.

Представитель заказчика – поселковый председатель, имея умысел на растрату бюджетных средств, подписал и выдал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактически выполненных работах, завысив их объемы и стоимость.

На основании недостоверных документов на счет предприятия безосновательно перечислено более 125 тысяч гривен бюджетных средств.

Действия бывшего чиновника квалифицировали как растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно (ч. 3 ст. 191 УК Украины) и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч.1 ст. 366 УК Украины).