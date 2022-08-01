Жителя Хмельницкого задержали за продажу гуманитарной помощи

В Хмельницком задержан мужчина, который незаконно продавал гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Фигурант под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевым растаможиванием, но вместо отправки на фронт – продал.

12 августа оперативники и следователи задержали организатора при продаже двух автомобилей за 3600 долларов США. Также он получил задаток на покупку партии авто на 280 тысяч гривен.

Еще была задокументирована продажа фигурантом бронежилетов 5-го класса с подсумками. Однако, согласно заключению экспертного исследования, заявленный класс не отвечает техническим требованиям.

Пока известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на 12 тысяч долларов США.

В целях выявления незаконно приобретенной гуманитарной помощи правоохранители провели пять обысков. Изъяли три автомобиля, комплектующие транспортными средствами, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские итоги, бытовую химию и средства гигиены.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые могут быть причастны к отлаженной «схеме».

Уголовное производство под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры расследуется по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья 201-2 Уголовного кодекса Украины).