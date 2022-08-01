В Эстонии задержали двоих российских журналитов – в итоге им аннулировали визы и запретили въезд в ЕС

В Эстонии вечером 12 августа задержали журналистов российского издания «Известия» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева. После им аннулировали шенгенские визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.

Об этом сообщают росСМИ.

Солдатову и Тимофеева сняли с поезда из Нарвы в Таллин. По данным СМИ, они снимали материал об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. Как писали «Известия», журналисты посещали страну в качестве туристов, «но не смогли проигнорировать последние события».

На следующий день стало известно, что им аннулировали визы.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — говорится в документе.

Как известно, 11 августа власти Эстонии приняли решение закрыть границы для граждан россии с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями.