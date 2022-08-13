Несколько десятков женщин вышли на акцию протеста в Кабуле – талибы разогнали их стрельбой в воздух

В субботу, 13 августа, в центре Кабула состоялась акция протеста, в которой рпиняли участие около 40 женщин, однако их почти сразу же выстрелами в воздух разогнали таллибы.

Об этом сообщает Euronews.

Женщины вышли на акцию протеста с лозунгами «Хлеба и свободы», «Образование – это наше право», «15 августа – чёрный день для Афганистана». За несколько дней до годовщины захвата власти в стране талибами протестующие потребовали предоставить им право работать и учиться.

Акция продлилась чуть более пяти минут, представители движения «Талибан» разогнали митингующих выстрелами в воздух. По словам журналиста агентства AFP, один из вооружённых людей имитировал стрельбу по толпе.

Афганские девочки в возрасте от 12 до 18 лет не посещают школу, новые власти неоднократно заявляли, что наложенные ограничения соответствуют традициям мусульманского общества.

В докладе ООН, опубликованном накануне, говорится, что больше нигде в мире не наблюдается «такого масштабного, систематического и всеобъемлющего ущемления прав женщин и девочек».

Напомним, что после того, как талибы вернулись к власти в Афганистане в середине августа 2021 года, в стране был введен ряд новых правил в разных областях. Например, женщинам запретили заниматься спортом, а учиться в университетах они могут только отдельно от мужчин. Также «Талибан» запретил женщинам в Кабуле выходить на работу – исключение сделают для тех, кого не могут заменить мужчины.

Кроме того, талибы запретили афганцам стричь бороды и бриться в барбершопах.

Кроме того, в СМИ появились сообщения, что в Афганистане местные жители вынуждены продавать своих детей, чтобы прокормить семьи.