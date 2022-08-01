В Риме вор застрял в тоннеле, который копал для ограбления банка

Рядом с Ватиканом пожарные восемь часов доставали мужчину, который оказался под завалами тоннеля. Полиция Италии подозревает, что человек был неудачливым грабителем банка.

Об этом сообщает BBC.

Пострадавший сейчас находится на лечении в больнице. Впрочем, его злоключения на этом скорее всего не закончатся, поскольку ему придется объяснять полиции, куда и зачем он рыл подземный ход. Он и его предполагаемый подельник сейчас находятся под арестом по обвинению в причинении ущерба муниципальной собственности.

Следователи полагают, что эти двое могли входить в состав целой банды, пытавшейся ограбить банк. Собственно, об этом свидетельствует тот факт, что в общей сложности в туннеле было четыре человека, трое из которых успели сбежать прежде, чем он обвалился, оставив последнего под шестиметровым завалом. (Одного из сбежавших позже задержала полиция).

Подземный ход начинался в недавно арендованном, но пока пустом магазине и пролегал подозрительно близко от двух банков, что и навело полицию на мысль о возможных замыслах неудачливых землекопов.

По мнению местных СМИ, сомневаться в их целях и вовсе не приходится, потому злоумышленники явно спешили завершить строительство туннеля к 15 августа - длинному уикенду, когда большинство римлян стремится покинуть город.

Между тем, местные жители не подозревали, что творится у них под самым носом.

«Мы думали, они просто делают там ремонт», - признался журналистам Микеле, который живет по соседству с Ватиканом.

Напомним, как на парковке в Германии обнаружили восьмиметровый тоннель, ведущий к банку.