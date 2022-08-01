Ехал на войну: В Крыму задержали экс-главаря боевиков «ДНР» Гиркина, который пытался попасть в Херсонскую область

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин, он же Стрелков, был задержан в Крыму, когда пытался попасть на территорию Херсонской области.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Информацю об этом также подтверждают бывшие соратники Стрелкова по войне на Донбассе.

По их словам, Гиркин пытался принять участие в войне россии против Украины.

Также Telegram-каналы публикуют фото Гиркина-Стрелкова якобы после остановки в Крыму. Судя по опубликованным фото, он использовал паспорт на имя Сергея Рунова.

Кроме того, есть информация, что ему все же удалось проехать. Пр другой информации, на него открыли уголовное дело за подделку документов.

Гиркин, который связывает себя с ФСБ, в последнее время активно критиковал военное руководство россии в лице министра обороны Сергея Шойгу за провали россии в войне против Украины.