Зеленский заявил, что каждый военный рф, причастный к ситуации на ЗАЭС, станет мишенью для украинских спецслужб и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и в соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Об этом говорится в его традиционном вечернем видеосверении.

По словам Главы государства, украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против россии обязательно блокировали российскую атомную отрасль.