Зеленский заявил, что каждый военный рф, причастный к ситуации на ЗАЭС, станет мишенью для украинских спецслужб и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской атомной станции и в соседних районах настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.
Об этом говорится в его традиционном вечернем видеосверении.
По словам Главы государства, украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против россии обязательно блокировали российскую атомную отрасль.
– И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто помогает им в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Каждый российский военный, или стреляющий по станции, или стреляющий, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии, - заявил Зеленский.