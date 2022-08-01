В Иерусалиме неизвестный обстрелял полный автобус людей – шесть человек ранены

Неизвестный открыл стрельбу по полному людей автобусе в Иерусалиме - семь человек получили ранения, в том числе двое серьезно ранены.

Об этом сообщает Times of Israel.

Выстрелы раздавались в сторону автобуса на дороге у Стены плача, а также на автостоянке у гробницы царя Давида.

Сообщается, что вероятный преступник дождался прибытия автобуса и произвел выстрелы, пока пассажиры садились, прежде чем скрыться.

Водитель автобуса рассказал Даниэль Каниевский рассказал СМИ, что автобус был «битком набит». Водитель сказал, что хотел уехать, но не мог, потому что пассажиры помогали женщине в инвалидной коляске сесть в автобус, а опущенная рампа блокировала дверь от закрытия.

Отмечается, что пострадали шесть мужчин и 35-летняя беременная женщина. Все пострадавшие доставлены в больницы Иерусалима.

ראשוני: שני פצועים קשה מירי לעבר אוטובוס ליד הכותל בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/xykvJb8dnB — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

Остается непонятным, сколько было стрелков, однако еврейские СМИ сообщают, что полиция разыскивает по крайней мере двух подозреваемых.

Сообщается, что вероятные нападавшие скрылись с места происшествия в направлении района Силуан с преимущественно арабским населением, при этом полиция заявила, что рассматривает инцидент как предположительно террористический акт.

Полиция оцепила район после нападения и ненадолго запретила прихожанам входить и выходить из комплекса Стены Плача.

По сообщениям палестинских СМИ, офицеры вошли в Силуан, чтобы обыскать район в поисках предполагаемых боевиков.

Палестинская террористическая группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, назвала нападение «героическим» и заявив, что это «естественный ответ на ежедневные оккупационные преступления».

חשד לפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים: 7 פצועים, בהם שניים קשה, בשתי זירות שונות. מרדף מתקיים אחר המחבלhttps://t.co/RpoBZYSZUf@SuleimanMas1 @VeredPelman (צילום: איתמר כרמון) pic.twitter.com/S7JjWtJEPB — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

Напомним, 5 августа Армия Израиля начала широкомасштабную воздушную операцию «Рассвет» против Исламского джихада в Секторе Газа. Израиль заявил, что ликвидировал все высшее руководство «Исламского джихада»: убиты Тайсир аль Джабари и Халед Мансур, арестован Бассам ас-Саади.

В ответ Исламский джихад выпустил над Израилем более 580 ракет. 97% из них перехватила система ПВО «Железный купол». Еще более 120 ракет упали в Газе – погибли более 20 мирных жителей.

7 августа Израиль заявил, что останавливает операцию «Рассвет» против боевиков «Исламского джихада» в Секторе Газа – ее цель была достигнута.