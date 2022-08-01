На Львовщине пограничники задержали мужчину, который за $1 тысячу «приобрел» себе третьего ребенка

В пункте пропуска «Шегини» пограничники Львовского отряда разоблачили мужчину, который выдавал себя за многодетного отца.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как основание для пересечения границы, в условиях правового режима военного положения, 43-летний украинец предъявил свидетельства о рождении троих детей.

«При проверке пограничники установили, что нотариально заверенная копия свидетельства о рождении 5-летнего ребенка содержит признаки подделки. Впоследствии мужчина признался охранникам границы, что приобрел этот документ в Telegram-канале за 1 тысячу долларов США», - сообщили пограничники.

По факту использования поддельного документа пограничники проинформировали сотрудников полиции, которым и передали «многодетного папу».