Дело об убийстве Галины Хатчинс: ФБР опровергло слова Болдуина, револьвер не мог случайно выстрелить

Криминалисты ФБР установили, что револьвер, из которого актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», «не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок».

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на отчет ФБР, пишет «The Insider».

Тест револьвера на случайный выстрел показал, что пистолет не мог выстрелить без нажатия даже с курком в положении четверти и полувзвода. То же самое с полностью взведенным курком, при условии, что «все рабочие внутренние компоненты были неповрежденными и функционирующими».

Также криминалисты отметили, что при невзведенном курке с заряженным патроном револьвер мог взорвать капсюль «без нажатия на спусковой крючок при прямом ударе по курку», что является нормальным для этого типа револьвера.

Украинка Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года. Причиной смерти стал выстрел, который произвел актер Алек Болдуин из пистолета, который являлся реквизитом. Из-за этого также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуз. В декабре 2021 года Болдуин в интервью ABC рассказал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера:

- Я бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок, никогда.

Он также добавил, что «кто-то вставил в оружие боевой патрон, патрон, который даже не должен был находиться на площадке». Однако кто это сделал – неизвестно.