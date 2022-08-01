В Австрии украинский дипломат сел пьяным за руль, устроил ДТП и пытался скрыться

В столице Австрии городе Вена произошла авария с участием автомобиля украинского военного атташе, который якобы был пьян. Министерство иностранных дел Украины уже взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.

Об этом пишет «Бабель».

13 августа австрийская газета Kronen Zeitung сообщила об аварии в центре Вены с участием украинских дипломатов. Их автомобиль якобы протаранил автомобиль с немецкими туристами, который остановился на красный свет. После столкновения виновники пытались скрыться. Началась погоня, завершившаяся перед парламентом. В машине находились три человека. По данным пострадавших, водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами. Последний от осмотра отказался, а у человека, вероятно, находившегося за рулем во время аварии, обнаружили более 2 промилле алкоголя.

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности. Решение о дальнейших шагах в отношении участника ДТП будет принято по итогам расследования.