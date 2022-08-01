Глава МВД прогнозирует, что в Украине до конца года возрастет уровень преступности

С начала полномасштабной войны с россией общий уровень преступности в Украине упал, однако в ближайшие месяцы он может вырасти из-за кризиса.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, пишет «Лига.net».

Он отметил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России уровень преступности почти по всем категориям упал на половину, однако появилась совершенно новая категория – военные преступления. Также из-за войны растет количество тяжких и особо тяжких преступлений из-за действий российских оккупантов.

- Падение – объективное явление в связи с началом кризиса. Также мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по некоторым категориям преступлений, – сказал он.

По его словам, речь идет прежде всего о воровстве.

– Очевидно, когда происходит падение экономики, то количество таких преступлений растет, – сказал Монастырский.

Также глава МВД ожидает роста количества угонов транспортных средств и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.