В Херсоне оккупанты проводят ночные обыски и задержания, чтобы запугать местных жителей

В Херсоне оккупанты снова провели ночью обыски и задержания. Это форма устрашения местных жителей, чтобы принудить их к сотрудничеству.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает «Укринформ».

- Ночью оккупанты снова проводили свои рейды, снова были обыски… Фактически каждый день, каждую ночь такая информация появляется, что они за кем-то приходили, - сказал Соболевский.

По его словам, в Херсоне многие российские захватчики – это и сотрудники ФСБ, росгвардии, и они нервничают на фоне того, что ВСУ контролируют логистические пути. Поэтому враг терроризирует мирное население, проводя ночные обыски и задержания. Соболевский заметил, что захватчики ищут участников движения сопротивления, партизан и тех, кто помогает ВСУ информационно. Кроме того, интерес для них представляют учителя, руководители учебных заведений, врачи – люди, отказывающиеся от сотрудничества с врагом.

- Они прекрасно понимают, что все потом будут знать, что за этим человеком приезжали, что его забрали, что он провел в камере определенное время. И таким образом они пытаются принудить к сотрудничеству людей там, где они крайне необходимы, - заявил он.

В этой связи Соболевский отметил, что захватчики анонсировали запуск учебного года с 1 сентября, а соглашающихся на сотрудничество учителей нет в необходимом количестве для того, чтобы создать хоть какую-то картинку. В медицинской сфере ситуация такая же, подчеркнул чиновник.