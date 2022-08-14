На Киевщине аферисты, представляясь чиновниками районной военной администрации, выманивали деньги на «нужды» ВСУ

Правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у бизнесменов из Киевской области. Аферисты писали «письма» от имени местных чиновников.

Об этом сообщает руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в Telegram .

Аферисты собирали средства у предпринимателей якобы на нужды Вооруженных сил. Они рассылали «письма» от имени начальника Обуховской районной военной администрации. Мошенники маскировались, меняли телефоны и сим-карты.

Схему раскручивали на протяжении двух месяцев. Ее организовали двое 25-летних жителей Днепра. Сейчас злоумышленники находят в следственном изоляторе.

Полиция проверяет, были ли причастны мошенники к другим преступлениям. Жертв аферистов просят обратиться на линию «102».

Напомним, на Николаевщине разоблачили интернет-мошенника, который сдавал несуществующие квартиры переселенцам в западных областях Украины.