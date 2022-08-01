Оккупанты украли имущество планетария в Херсоне

Во временно оккупированном Херсоне захватчики «изъяли» имущество планетария.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«Оккупационная власть изъяла имущество Херсонского планетария. Сейчас учреждение закрыто на неопределенный срок», - говорится в сообщении.

На странице учреждения в Facebook размещена информация, что «планетарий приостановил свою деятельность на неопределенный срок».

Херсонский планетарий – единственный на юге Украины.

Напомним, в Минобороны рассказали о ТОП-5 вещах, которые российские мародеры украли в Украине на войне.