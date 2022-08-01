Известный писатель Салман Рушди пришел в себя после покушения

Тяжелораненого антиисламиста, писателя Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ, он уже может говорить.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Британский писатель индийского происхождения остается в больнице с серьезными травмами. Напомним, ранее Хади Матар напал на Рушди на литературном фестивале в штате Нью-Йорк и ранил писателя.

В 1989 году иранский аятолла Хомейни произнес фетву с призывом к убийству Рушди за книгу «Сатанинские стихи». Рушди годами скрывался под стражей полиции после этого. Многие мусульмане истолковали книгу автора как богохульство, поскольку в ней был персонаж, по их мнению, оскорбивший пророка Магомета.

75-летний Рушди в момент нападения в Институте Чатокуа рассказывал о важности предоставления Штатами убежища писателям-изгнанникам, а недавно сказал, что считает свою жизнь «опять очень нормальной». Матар бросился на сцену и несколько раз ранил Рушди, прежде чем его скрутили зрители, сотрудники учреждения и двое местных правоохранителей, которые обеспечивали охрану. У Рушди повреждена печень и оборванные нервы в руке и глазу. Вероятно, он потеряет раненый глаз.