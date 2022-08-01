СБУ задержала агента спецслужб рф, собиравшего данные для обстрелов и дислокации ВСУ на юге Одесчины

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб россии, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

Об этом СБУ сообщает на своем официальном сайте.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых телеграмм-каналах, курируемых российскими спецслужбами.

В своих «докладах» злоумышленник:

- предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;

- подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;

- информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и ​​об их перемещении;

- указывал количество обустроенных укреплений.

Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования «работы» диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после его инициативного контакта через мессенджер собственного телефона с представителями спецслужб страны-агрессора.

Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, координировавший его подрывную деятельность.

Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал «неприятностей в госучреждении».

В настоящее время следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.

Напомним, что ранее в Киеве контрразведка задержала информаторшу оккупантов, которая сообщала врагу о дислокации ВСУ