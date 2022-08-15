В Сумской области чиновников заподозрили в хищении украинского топлива из российских вагонов под прикрытием «национализации» имущества государства-агрессора

Сотрудники ГБР разоблачили масштабное хищение имущества отечественных предпринимателей, к которому могут быть причастны должностные лица одной из местных военных администраций Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ночь перед широкомасштабной агрессией рф против Украины на территорию нашей страны прибыло более сорока российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских предприятий.

«По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться. Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержимое вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили», – рассказали в ГБР.

Ущерб украинских предпринимателей будет определен после экспертизы.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 426-1 УК Украины («Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий»).

По ходатайству работников Бюро суд передал более 40 российских вагонов, стоимостью более 25 миллионов гривен, в управление в АРМА.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура.