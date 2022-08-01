В Николаеве мужчину разоблачили на присвоении «скорой» и гуманитарной помощи – подозреваемый скрывается от следствия

В Николаеве сотрудники полиции и СБУ разоблачили мужчину, который присвоил автомобиль скорой медицинской помощи и гуманитарный товар, полученные Николаевской областной организацией Общества Красного Креста Украины, которые предназначались для помощи пострадавшим от войны жителям области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 56-летний мужчина, трудоустроившись в волонтерскую организацию, совершил ввоз из страны ЕС автомобиля скорой помощи для обеспечения потребностей организации. Фигурант незаконно завладел указанным транспортным средством, осуществив его оформление на свое имя.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли гуманитарный товар, медоборудование, медпрепараты, другие продукты иностранного производства, а также автомобиль скорой помощи и документы, подтверждающие противоправную деятельность гражданина.

В прокуратуре уточнили, что, по данным следствия, местный волонтер действовал со своей сообщницей – главой одной из николаевских благотворительных организаций. В дальнейшем злоумышленники планировали реализовать транспортное средство.

В настоящее время следователи заочно сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 УК Украины («Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый скрывается от следствия, правоохранители готовят материалы об объявлении его в розыск. Расследование продолжается.

Напомним, как в Черновцах директор больницы присвоил «скорые» для ВСУ и зарабатывал на них деньги.

