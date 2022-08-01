В Чернигове военные направили на полицию автоматы и пытались «отбить» задержанного водителя

В Чернигове патрульные остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. На помощь злоумышленнику приехали члены одного из военных формирований, которые начали препятствовать полицейским и угрожать оружием.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Патрульные во время несения службы остановили 39-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения, двигавшегося на мотоцикле. Однако вместо того, чтобы выполнить законные требования полицейских, мужчина позвал на «помощь» друзей.

Через некоторое время на место происшествия приехали более десяти вооруженных лиц и начали препятствовать действиям патрульных. Неизвестные пытались физически оттеснить их от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону полиции. При этом неизвестные оскорбляли и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной правоохранителей, наехал полицейскому на ногу.

Сейчас начато уголовное производство по части 2 статьи 342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа…») Уголовного кодекса Украины. Оперативники внутренней безопасности совместно со следователями черниговской полиции установили всех участников событий. Ими оказались жители Чернигова, состоявшие в составе одного из военных формирований. Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении.