Экс-сотрудник Генпрокуратуры подозревается в краже 8 килограммов золота

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры в завладении имуществом и служебном подлоге документов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 килограммами золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 миллионов гривен.