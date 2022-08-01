Экс-сотрудник Генпрокуратуры подозревается в краже 8 килограммов золота

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15.08.2022 20:05

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры в завладении имуществом и служебном подлоге документов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, в 2019 году прокурор (на момент совершения преступления) провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 килограммами золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 миллионов гривен.

«Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков», - говорится в сообщении.

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