В Николаевской области задержали браконьеров – их товарищ угрожал поджечь автомобиль полиции

В Николаевской области на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский лиман» задержаны двое мужчин, которые на лодке незаконно ловили рыбу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

У рыбаков изъяли три браконьерские сетки и более 660 штук рыбы – бычка зеленого. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба, причиненного рыбным запасам Украины, составляет около миллиона гривен.

«Во время проведения следственных действий на помощь рыбакам приехали товарищи, один из которых угрожал физической расправой полицейским, если они не прекратят фиксировать преступление. Он облил бензином служебный автомобиль стражей порядка, чтобы его поджечь», - говорится в сообщении.

Полицейские прекратили противоправные действия злоумышленника и доставили в отделение полиции. Следователи задержали его, подозреваемому грозит до трех лет заключения. За незаконные занятия рыбным промыслом в отношении рыбаков начали уголовное производство.