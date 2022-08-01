Суд дал 8 лет тюрьмы жителю Николаевщины, отравившему суррогатным алкоголем 8 человек

19-летний житель Южноукраинска приговорен к 8 годам 2 месяцам лишения свободы за отравление суррогатным алкоголем, что повлекло смерть трех человек (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В судебном заседании доказано, что в конце 2021 года злоумышленник, не являясь субъектом предпринимательской деятельности и не имея разрешения (лицензии) для оптовой продажи или розничной торговли алкогольной продукцией, через сеть Интернет у неустановленного производителя приобрел спиртовой концентрат (метанольний раствор).

В период действия запрета на продажу алкогольных напитков из-за военного положения, указанную продукцию он реализовал жителям города Южноукраинска.

В результате преступных действий злоумышленника восемь человек получили отравление метанолом, из которых трое, в том числе две 18-летние девушки, скончались на следующий день после употребления фальсификата.

Обвиняемый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.