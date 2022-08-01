На Закарпатье влиятельному «вору в законе» «Умке» вручили повестку в военкомат

На Закарпатье «вору в законе» Сергею Олейнику вручили повестку в военкомат.

Об этом сообщает «Dетектив-Info».

Согласно информации источников «Dетектив-Info», Сергей Олейник 5 августа прибыл в село Шаян в Закарпатской области по частным делам. 9 августа автомобиль криминального авторитета остановили полицейские.

«Местные правоохранители остановили автомобиль BMW X7, за рулем которого находился Сергей Александрович. Но со ссылкой на то, что его номер кузова, вероятно, содержит признаки подделки, изъяли транспортное средство, которое поместили на штрафплощадку для дальнейшей экспертизы», - пояснил источник.

Кроме того, работниками Хустского территориального центра комплектования и социальной поддержки «Умке» была вручена повестка. Согласно одной из версий, сразу после этого «вора в законе» пригласили в местный военкомат.

Считается, что соответствующие действия правоохранителей могут быть связаны с тем, что после «релокации» на Западную Украину Сергей Олейник проигнорировал предписание встать на учет в местном военкомате.

Согласно части 3 статьи 38 закона «О воинской обязанности и военной службе», если человек призывного возраста не становится на учет в ТЦК и СП, полиция имеет право розыска, задержания и даже ее доставки как уклоняющегося от своих военных обязанностей.

Добавим, что «Умка» и другой фигурант громкой спецоперации по «форсированию Днепра» в мае 2021 года - уроженец Грузии Лаша Джачвлиани («Лаша Сван»), проходят в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния (часть 3 статьи 255-1 УК Украины) по шести эпизодам.

В начале марта текущего года фигурантам сообщили о завершении досудебного расследования, после чего воры в законе осуществляют ознакомление с материалами их уголовного производства. При этом оба криминальных авторитета находятся на свободе: «Лаша Сван» под ночным домашним арестом во Львове, а в отношении «Умки», которое непродолжительное время провел за решеткой, полгода – под домашним арестом, а в дальнейшем находился под личным обязательством. отсутствует какой-либо «предохранитель».

Напомним, как СБУ прогнала из Украины двух российских криминальных авторитетов, пытавшихся попасть в киевские доброты. А в Одессе СБУ задержала членов криминальных группировок, которые сотрудничали с рф – один даже пошел в территориальную оборону, чтобы собирать информацию.