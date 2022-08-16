Сотрудники СБУ задержали в Харькове двух «дельцов», которые предлагали обвиняемому в махинациях избежать тюремного срока

Служба безопасности Украины задержала дельцов, требовавших с обвиняемого деньги за то, чтоб избежать тюремного срока по делу, которое расследовали сотрудники СБУ.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

За 12 тысяч долларов США злоумышленники предлагали обвиняемому «решить вопрос» во избежание реального срока заключения за масштабные финансово-хозяйственные махинации. Один из местных жителей, предложивший это, представился сотрудником СБУ.

Применяя психологическое давление, они обещали обвиняемому повлиять на судью для смягчения наказания.

СБУ задокументировала передачу злоумышленникам первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов. Задержали их на получении средств, которые они требовали еще на «дополнительные расходы».

Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Контрразведка Службы безопасности разоблачили и задержали агента ФСБ, разведывавшего места дислокации и перемещения украинских военных, а также собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.