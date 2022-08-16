В Николаеве задержали женщину на сбыте метадона и хранении оружия - ей грозит до 8 лет тюрьмы

Полиция задержала фигурантку, которая реализовывала среди наркозависимых метадон в разведенном состоянии и таблетках.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Задержанной оказалась 53-летняя жительница Николаева, в настоящее время она задержана.

В ходе обыска в домовладении женщины полицейские изъяли таблетки метадона, пластиковую бутылку с жидкостью, денежные средства, полученные преступным путем.

Кроме того, правоохранители обнаружили предмет похожий на обрез охотничьего ружья и 34 патрона разного калибра.

По словам фигурантки, наркосодержащие таблетки она брала у своего знакомого, потом размешивала их с жидкостью, а затем распространяла среди знакомых.

За сбыт наркотических веществ женщине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, как суд дал 8 лет тюрьмы жителю Николаевщины, отравившему суррогатным алкоголем 8 человек.