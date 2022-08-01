На Николаевщие будут судить мужчину, который не пришел в военкомат после получения повестки - ему грозит 5 лет тюрьмы

Первомайская окружная прокуратура направил в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаевской области по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (статьи 336 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый, будучи военнообязанным, по месту жительства получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако, мужчина отказался быть призванным по мобилизации, уклонившись таким образом от прохождения военной службы.

Согласно санкции статьи, мужчине за указанное уголовное правонарушение может грозить лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним как на Закарпатье влиятельному «вору в законе» «Умке» вручили повестку в военкомат.