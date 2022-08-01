С начала августа на Николаевщине обнаружили два автомобиля, которые находятся в международной базе розыска «Интерпол»

В сервисном центре МВД в Вознесенске обнаружили автомобиль, находящийся в международной базе розыска «Интерпол».

Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

В ведомстве рассказали, что в сервисный центр МВД в городе Вознесенск обратился мужчина для перерегистрации автомобиля BMW 330D.

В ходе проведения проверок по имеющимся базам было обнаружено, что автомобиль находится в международной базе розыска «Интерпол». Инициатор розыска Бельгии. Регистрационные действия были приостановлены, а материалы дела передали в полицию.

«В очередной раз призываем: будьте бдительны при покупке транспортных средств. Настаивайте на официальной перерегистрации в сервисном центре МВД, это обезопасит от подобных ситуаций. Мы сохраним ваше спокойствие!» - добавили в РДЦ МВД в Николаевской области.

Следует добавить, что это уже второй случай с начала августа. Ранее в сервисном центре МВД города Первомайск во время перерегистрации автомобиля MERCEDES-BEHZ 108 обнаружили, что автомобиль находится в розыске по базе данных «Интерпол» еще с 2016 года. Страна сообщения о краже автомобиля – Португалия.